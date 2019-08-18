反送中》香港百萬人再集會！ 群眾擠爆6個足球場（不斷更新）

2019-08-18 15:25

上稿時間 14:50

更新時間 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」（民陣）今（18）日再度發起反送中集會，號召百萬人以「和理非」（和平理性非暴力）行動促使港府回應訴求。下午的活動才剛開始，群眾就已擠滿現場6個足球場，人潮相當壯觀。

綜合香港媒體報導，民陣今日下午2時起於維多利亞公園（維園）舉辦「流水式」集會，預估參與人數可能破百萬。民陣呼籲群眾保持「和理非」（和平理性非暴力），藉此迫使政府正視民眾訴求。

下午2時許，活動才剛開始，黑衣群眾已經擠滿維園內6個足球場地，高喊「Free Hong Kong」、「齊上齊落，一個都不能少」、「香港人加油」、「逼爆維園」等口號。香港警方稍早也透過手機簡訊呼籲，「今天下午，港島維園有大型公眾活動，請留意各媒體的最新消息，以及警方社交媒體」。

同時，維園周邊銅鑼灣地區的街道也被前往集會的民眾塞滿，人潮自然溢出，造成軒尼詩道一帶交通受阻，警方封鎖軒尼詩道東向。另一方面，港鐵也實施人潮管理，部分列車將不停靠距離維園最近的銅鑼灣站及天后站。

下午3時，維園已經接近爆滿，民陣啟動「流水式」疏導措施，由香港民主黨創黨主席李柱銘及多位民主派議員帶領最先入場的部分群眾離場，讓外圍等待的群眾得以入場。下午3時10分，現場下起傾盆大雨，但沒有澆熄群眾熱情，銅鑼灣一帶依舊被群眾塞滿。

《香港電台》現場直播：

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