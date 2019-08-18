反送中》抗爭燒全球 各大城聲援對軋「五星旗」鬧場爆衝突

2019-08-18 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中延燒海外，海外港人及支持人士本週五、六（16、17日）在全球至少33個城市發起聲援活動，向國際社會表達訴求，卻有多起活動遭到親中人士到場抗議、怒罵，甚至爆發肢體衝突。

綜合媒體報導，全球各大城市跨海聲援香港反送中運動，過程卻遭到親中愛國人士「鬧場」，引起當地警方關切。

加拿大多倫多香港團體於週六舉行「817全球撐港抗暴遊行」，聲援香港的反送中，遭到持中國「五星旗」人士圍堵抗議，人數最多增至百多人，他們高唱中國國歌，支持反送中的示威者則有人唱加拿大國歌，後爆發推擠衝突，引起多倫多警方到場關心。

英國倫敦同天也由香港團體StandwithHK、Democracy for Hong Kong （D4HK）發起遊行，當遊行隊伍途經唐寧街十號和到達國會廣場前時，遭到一批手持國旗的在英中國人抗議，怒罵港人「漢奸、走狗」，並高唱國歌。為防止衝突，倫敦警察將雙方人馬隔開。

美國洛杉磯16日下午行的「反對香港警察暴力」遊行同樣也遭受海外親中人士高喊「One China」抗議。巴黎週六的聲援香港活動，同樣也遭到一群手持國旗、高唱國歌的人士抗議。

而在澳洲，各地在16日、17日都有反送中遊行。在墨爾本，約600名反送中人士在州立圖書館外集會，卻有近百名海外親中人士到場抗議，雙方發生推擠，演變成肢體衝突；據了解，雙方陣營也在澳洲昆士蘭大學、澳洲國立大學、蒙納士大學、雪梨大學等地對峙。

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