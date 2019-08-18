多國表態挺香港反送中 全球兩大陣營對壘情勢拉開

2019-08-18 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國、英國公開聲明挺香港爭自由之後，包括歐盟、加拿大、德國、澳洲等多國都相繼表態挺香港反送中，昨天更有全球高達30多個城市串聯支持香港，中國更步步恫嚇，除了一再表態強硬立場之外，更發布深圳逾萬武警演習畫面，在香港問題上，形成中西兩大陣營對壘態勢。

綜合媒體報導，針對香港「反送中」議題，最早是香港政府擬修改「逃犯條例」，導致香港市民大反彈，連續爆發數百萬人示威抗爭，已經連續11週上街抗爭，並週週與港警爆發強烈衝突，港警近數週以來都以催淚彈、橡樛子彈、海綿彈清場，更數度流血收場，並進行大抓捕，已近800人被捕，年歲有14歲到7、80歲，職業遍布幼教師、醫護等。

香港問題引發全球關切，美國已經將香港問題與美中貿易戰掛勾，美國從總統川普到國會，都表態挺反送中，並擬將航母開進香港，正式向中國交涉後遭拒，但至少釋出武力挺香港的意思；英國、德國、法國、歐盟、加拿大、澳洲等大國，都已表態依香港《基本法》支持港民爭自由、爭自治、反暴力。

面對列強的強勢表態，中國政府已不斷的發聲明，拒絕各國干預中國內政，而本身態度更是步步強硬，更在深圳進行逾萬武警演習，恫嚇香港意思明顯。

全球越來越多城市發動挺港民反送中行動，中國也在各個城市進行反制，高舉五星旗跟反送中民眾對陣，包括巴黎、紐約、墨爾本…等多個城市都爆發挺送中與反送中民眾的對壘及對嗆。

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