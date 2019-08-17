不協助也違法！港警最新聲明嚇死人 強闖私有地抓人竟合法

2019-08-17 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港自6月反送中大遊行以來，警民衝突未曾止息，也常傳出警察進入大眾運輸站，甚至私人商場、地盤抓人事件，引起民眾反彈，甚至部分店家貼出告示，禁止警察進入執法。不過警方日前與香港物業管理公司協會開會後發表聲明，言明只要警方懷疑該處有犯罪人士，「只要要求就可進入」，若抗拒、不協助皆屬違法！

根據《香港01》報導，近日港警強闖私人場、屋院抓人引起爭議，遭質疑是否濫權，包括深水埗西九龍中心、中環國際金融中心等商場，都不願讓警方無條件進入，更派出保安阻擋港警。

不過昨（16）日香港物業管理公司發表聲明，表示與警方進行會議後，港警指出，根據香港法例第232章《 警隊條例 》第50（3）條，「如任何警務人員有理由相信任何須予逮捕的人置身在某處，則居住在該處或管理該處的該警務人員提出要求時，須容許該警務人員自由進入該處，並給予一切合理的便利，以便搜查」。

港警指出，警務人員若有必要，甚至可以擊破任何地方的外部、內部門窗，「不論該地方是屬於須予逮捕的人或其他人所有」，而任何人只要妨礙警務人員，無論是抗拒、拒絕協助、意圖拖延、誤導等行為，通通有可能遭處5000元港幣（約新台幣2萬元）或監禁6個月到2年。

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