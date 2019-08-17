貿易戰掀開全球經濟風險 外媒列出十大「灰天鵝」！

2019-08-17 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰衝突升高牽動著世界的局勢，美國商業新聞《MarketWatch》對此指出，總體經濟仍存在被低估的風險，並列舉出年底可能會發生的十大「灰天鵝」事件。

1.英國無協議脫歐：英國將於10月31日依照程序退出歐盟，新任英國總理強森已表明，自己願意承擔無協議脫歐的後果；英國預算責任局（OBR）也估計，這項舉動將使英國經濟衰退，並面臨新的貿易壁壘與更多不利因素。

2.美國加徵汽車關稅：美國總統川普5月17日已宣布，由於進口車與零件構成國安風險，將對歐洲、日本加增汽車關稅，金額統計高達1280億美元，目前暫緩6個月實施。

3.歐美貿易紛爭：歐洲2018年出口的鋼和鋁，遭美國加增25%與10%關稅，歐盟同樣對美國出口的鋼加增25%報復，近期川普提議對歐洲製造商多收0.5%的關稅，歐盟也將對美國波音公司加徵0.87%回擊。

4.香港反送中活動：香港對中國抗爭至今兩個多月，已從反送中擴大成更爭取民主運動，北京若真的採取武力鎮壓，香港可能會失去全球金融中心地位。

5.義大利預算案：義大利2019年未能將預算赤字降到合理範圍，因此遭歐盟經濟制裁，義大利與歐盟的衝突可能會在2020爆發，預算赤字3.5%仍高於歐盟所規定的3%。

6.伊朗衝突：美國與伊朗今年出現許多準軍事衝突，雖不影響全球油價和股市，但之後發生英國與伊朗互相扣押油輪的事件，伊朗一度揚言全面關閉海峽，此舉發生將切斷全球三分之一的石油運輸，並擴大軍事衝突影響全球經濟。

7.貨幣戰爭：美國總統川普將中國列為匯率操縱國，並施壓美聯儲降低利率，以使美元貶值刺激出口，貨幣戰爭升級可能會削弱投資市場的信心。

8.印巴衝突：印度總理莫迪8月廢除查謨和喀什米爾邦的「特殊地位」，並取消該州自治權與法律，之後更派兵鎮壓該邦，逮捕當地從政人士；巴基斯坦也對此宣布，降級兩國外交關係並中斷雙邊貿易，巴國總理認為暴力衝突仍會持續。

9.阿根廷領導危機：友商的阿根廷現任總統馬克里，在總統大選初選慘敗，導致股市崩跌近37%，若現任總統10月敗選，阿根廷可能會重回民粹政治，引發債務違約和通貨膨脹 。

10.其他貿易爭端：世界主要經濟體跟隨美國總統川普主導，貿易壁壘成為各國對外政策的趨勢，例如韓國對日本追究二戰殖民的舊帳，兩國已陷入貿易鬥爭；而作為世界第五大經濟體的印度，6月針對美國出口價值14億美元的鋼和鋁加稅報復，川普也在推特批評，美印正邁向貿易戰。

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