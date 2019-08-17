香港若遭鎮壓 德媒：台灣親北京候選人將落敗

2019-08-17 19:17

〔中央社〕德國大報「世界報」評論說，中國國家主席習近平正面臨一生最重要的決定，如果他出兵鎮壓香港的示威行動，不僅將導致台灣親北京的總統候選人落敗，他盛世的夢想也將破滅。

世界報（Die Welt）總主筆克勞爾（Torsten Krauel）15日在社論表示，習近平原本打算在10月1日中華人民共和國成立70周年那一天展示洲際飛彈，向全世界宣示中國的地位。他也計畫在年底前與美國達成協議，平息貿易爭端，讓親北京的台灣總統候選人在明年的大選中獲勝，取代支持香港示威的現任總統。

習近平原本希望藉2020年東京奧運的機會，在死對頭日本的土地上確立強權地位，在2021年藉秩序、財富、榮耀在中國再生，以慶祝共產黨建黨100週年，並在次年中國主辦的冬季奧運展現對世界的開放。習近平期許自己像唐太宗、明朝的永樂或清朝的康熙皇帝，成為黃金時代的締造者和混亂後的穩定者。

不過，克勞爾認為中國一旦出兵，香港出現暴力和逮捕潮，這一切將全部落空。中共10月1日的閱兵典禮將成為征服年輕人、婦女和兒童的勝利遊行，一如天安門事件發生的1989年。美國將對中國實施制裁，台灣親北京的候選人也會在總統大選落敗。

屆時，貿易戰與外交衝突將讓美中兩國嚴重對立，候選人對中國的態度成為美國總統大選的關鍵，川普可能站在台灣這一邊。中國出席東京奧運將成為風險，共黨慶祝建黨100週年的那一天也是充滿恐懼審查言論的一天，中國能否主辦冬奧更是未定之天。

克勞爾指出，中國出兵香港有3個後果。首先，北京與倫敦在香港主權移交時曾約定經濟與法律的「一國兩制」，其中無罪推定和公民自由受到法律的保障，北京出兵將違反國際法。

百年英資企業國泰航空向北京低頭，在沒有起訴下，就將支持示威的機師開除，如果北京真的用武力鎮壓香港，情勢將往這個方向演變。

其次，這是1989年後，北京第二次在緊繃、但和平的世界局勢下對自己的人民用兵。儘管屆時出動的是武警，但他們配有武器，接受黨的軍事委員會指揮，與軍隊只有表面上的差別。

最後，這是日本1941年出兵佔領香港之後，香港又一次槍聲大作，也是中國第一次用武力鎮壓一個由西方法治管理、人民也自認屬於西方的社會（指香港）。

香港示威群眾的確出現暴力，但絕大多數不是「恐怖份子」，而是用公民社會來對抗極權體制。世人這次看到香港警察如何殘暴地對待示威者，2019年的香港不是1989年的中國，當時中國還封閉，軍隊鎮壓自己人民的照片只有極少數流傳到海外，現在香港的情況完全不同。

克勞爾指出，習近平與他的政治局委員，年輕時曾被捲進文化大革命的巨輪，文革最後演變成內鬥及血腥鎮壓，因軍隊的介入中國才免於瓦解，他們才免於一無所有。儘管如此，派兵進入香港仍是誤入歧途的一步。

克勞爾批評中國政府，拒絕與示威者對話，而是派以改革著稱的政治局委員韓正坐鎮深圳，結果卻是裝甲車開進離香港市中心35公里的體育場。回顧1989年，連當時的中國國務院總理李鵬也沒有拒絕溝通，如今中國領導人卻堅持拒絕和解的嘗試。

現在習近平築起高牆，他的沈默如果結束在裝甲車隊的噪音聲中，他黃金時代的夢想也將隨之終結。

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