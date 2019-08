未成年少女「烘狗」開直播！ 網友氣炸肉搜報警

2019-08-17 20:14

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州(Texas)一名未成年少女居然在Instagram上直播「烘狗」!該女將家中養的西施犬放到烘衣機裡按下啟動鈕,不但快10秒才把無辜的狗狗放出來,且在過程中尖叫大笑。該影片立刻引起網友的憤怒,把影片備份到其他社群平台。在熱心網友向警方報案後,目前已找到涉事未成年少女,而西施犬已經回到其他成年的飼主身邊,整起事件目前正在調查。

綜合外媒報導,這名少女上週用自己的Instagram帳號直播,一邊預告要把家裡的狗放到烘衣機裡,隨後她真的在烘衣機前把狗放進去並且按下啟動,其間不停拍手、尖叫和大笑;影片中可以看到,少女打開門後西施犬仍隨著裡面的滾筒轉動,等到轉動快停止時,牠馬上跳出烘衣機往客廳跑,而少女則到客廳笑著對狗道歉後,隨即結束這次直播。

這部影片在上週發布後,不斷被美國網友轉傳,眾多網友都向警方投訴這名少女的行為,最後在網友「肉搜」加上警方調查之下,確認該名少女來自德克薩斯州達拉斯(Dallas)郊區的小鎮路易斯維爾(Lewisville)。

目前此案正由路易斯威爾警局調查;為了配合調查,警方日前找了名獸醫協助檢查這隻西施犬的身體狀況,也已將牠送回成年的主人身邊,據報導,等到檢查報告出來後,此案件將會轉交給丹頓(Denton)地方檢調單位持續調查。

