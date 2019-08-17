未成年少女「烘狗」開直播！ 網友氣炸肉搜報警

2019-08-17 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州（Texas）一名未成年少女居然在Instagram上直播「烘狗」！該女將家中養的西施犬放到烘衣機裡按下啟動鈕，不但快10秒才把無辜的狗狗放出來，且在過程中尖叫大笑。該影片立刻引起網友的憤怒，把影片備份到其他社群平台。在熱心網友向警方報案後，目前已找到涉事未成年少女，而西施犬已經回到其他成年的飼主身邊，整起事件目前正在調查。

綜合外媒報導，這名少女上週用自己的Instagram帳號直播，一邊預告要把家裡的狗放到烘衣機裡，隨後她真的在烘衣機前把狗放進去並且按下啟動，其間不停拍手、尖叫和大笑；影片中可以看到，少女打開門後西施犬仍隨著裡面的滾筒轉動，等到轉動快停止時，牠馬上跳出烘衣機往客廳跑，而少女則到客廳笑著對狗道歉後，隨即結束這次直播。

這部影片在上週發布後，不斷被美國網友轉傳，眾多網友都向警方投訴這名少女的行為，最後在網友「肉搜」加上警方調查之下，確認該名少女來自德克薩斯州達拉斯（Dallas）郊區的小鎮路易斯維爾（Lewisville）。

目前此案正由路易斯威爾警局調查；為了配合調查，警方日前找了名獸醫協助檢查這隻西施犬的身體狀況，也已將牠送回成年的主人身邊，據報導，等到檢查報告出來後，此案件將會轉交給丹頓（Denton）地方檢調單位持續調查。

This sicko put her dog in the dryer & ran it! Internet do your thing! pic.twitter.com/jSVH8Rcts8 — KEEM ???? （@KEEMSTAR） 2019年8月11日

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