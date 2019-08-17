國泰高層辭職央視先公布？ 學者：顯示受北京施壓

2019-08-17 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕近日因香港「反送中」運動而備受關注的國泰航空，其行政總裁（CEO）何杲（Rupert Hogg）、顧客及商務總裁盧家培昨（16）日雙雙「被辭職」，而此消息更由中國官媒搶先披露，引發外界關注。香港中文大學學者認為，這顯示出人事案是受到北京當局的壓力。

根據《明報》報導，昨日下午約4時50分，《央視》率先發布2名國泰航空總裁辭職消息，而國泰航空則是直到下午5時14分才發布公告，引發外界的關注與聯想。

港經濟學者：辭職事件恐將影響外資信心

對此，香港經濟學者關焯照指出，中國民航局日前聲明，要求「涉及非法示威」的國泰機組員停飛中國，然而國泰航空絕大部份飛往北美及歐洲的航班都要經過中國領空，因此國泰此舉可謂「人在屋簷下，不得不低頭」。

關焯照擔心，國泰高層辭職事件會為香港帶來「後遺症」，影響日後外資在香港投資的信心。他認為「很多外資會考慮，若將總部設在新加坡，就不用擔心員工做出一些觸動北京的事。」

人事案受北京壓力 比涉及示威更影響聲譽

前香港中文大學經濟系主任、現任客座教授的宋恩榮也認為，國泰航空高層人事變動的消息由央視率先公布，顯示此人事案是受到北京當局的壓力。

香港著名股市評論人韋伯（David Webb）則說，國泰航空此次人事變動是向北京最驚人的「叩頭」。他質疑，香港許多企業都有員工參與反送中遊行，難道這些企業的總裁們都要辭職？他認為，此人事決定對國泰航空聲譽的損害，將會比「涉及示威」一事更加嚴重。

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