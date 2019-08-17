反送中》柴柴也吃到催淚煙？ 竟氣喘抽搐吐膽汁

2019-08-17 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾14日晚間於深水埗地區舉行「激光燒衣積陰德祈福晚會」，遭警方施放催淚彈驅趕。當晚附近社區煙霧瀰漫，更有民眾家中的寵物柴犬疑因吸入催淚煙，出現抽搐、氣喘、吐出黃色膽汁等症狀，看起來相當痛苦。

10小時後仍有刺鼻味 柴犬痛苦

綜合香港媒體報導，家住深水埗警署附近公寓6樓的陳先生與陳太太，14日晚間9時突然在家中聞到一股刺鼻味，發現是樓下施放了數枚催淚彈，緊急關窗後氣味猶存，2人的眼睛、喉嚨、鼻子都覺得刺痛，只好趕緊以清水沖洗，也幫家中2歲半的柴犬擦拭身體。

隔天上午，警方施放催淚彈10個小時後，陳先生與陳太太一如往常帶柴犬到街上散步。陳先生說，當時仍有聞到殘餘的催淚煙氣味，感覺刺鼻，2人只好盡快帶柴犬散步後回家。

不過，柴犬回家後不僅沒有精神、不願進食，更一度出現呼吸困難、嘔吐出黃色膽汁等症狀，看起來非常痛苦。送醫後，醫生認為是上呼吸道感染，可能與接觸刺激物有關。陳太太說，家中環境沒有改變，懷疑是14日吸入催淚煙的緣故。

居民：這裡是我家，我可以逃去哪

陳先生接受媒體訪問時表示，即便警方有事先警告，但「這裡是我的家，我可以逃去哪裡」，他質疑警方在住宅密集處施放催淚彈，是否有想過居民的感受。

陳先生強調，警方從來沒有提過，在社區施放催淚彈後，社區居民應該如何處理。警方本身也沒有來進行善後工作，人人都一如往常地生活，「結果就出事了」。

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