反送中》中國五毛打人被抓包 出手攻擊澳洲記者

2019-08-17 15:02

〔即時新聞/綜合報導〕香港反送中運動持續延燒,甚至蔓延到全世界,各地城市響應,16日澳洲墨爾本國立維多利亞州州立圖書館外有數百人聲援香港反送中,遭到高舉五星旗、唱國歌的親中國示威者鬧場,雙方爆發衝突,期間一名澳洲電視台記者遭親中國人士毆打,畫面都被目擊民眾記錄下來。

《澳洲廣播公司》(ABC) 報導,當地時間16日下午7時左右,墨爾本維多利亞州州立圖書館外有600人聲援反送中運動,過程中與近百名的親中示威者發生推擠,逐漸演變成雙方衝突,當時現場只有2名警察。衝突期間,一名中國男子出腳踢了拿著揚聲器的挺港示威者,並用手攻擊ABC的記者,阻止記者拍攝。

根據ABC釋出的影片顯示,當時挺港民眾高唱《悲慘世界》主題曲〈你可聽見人民的歌唱〉(Do You Hear the People Sing?),一名戴眼鏡、穿著黑色夾克的男子朝著攝影機方向攻擊,並且可聽見攝影機被打的聲音。另一段由目擊者公布的影片,清晰可見該男子攻擊手持攝影機的記者,遭到民眾阻止,一名女子對黑衣男子說「我看到你打人」,該男子則回說「他先動的手」,另有人喊要報警,黑衣男子則回「智障」,他企圖離開現場,但遭到群眾阻攔。

《澳洲廣播公司》報導提到,雙方衝突持續了整個晚上,活動期間無人受傷。維多利亞州警方表示,2名男子接受涉嫌非法攻擊的調查,但已經被釋放,等待傳喚。

相關影片:

Here is a video showing a China nationalist attacked an @abcnews journalist in Melbourne during the clash between pro China groups and free HK group demonstration tonight. He escaped after the attacking.@VictoriaPolice should look into it.

今晚墨尔本,小粉红袭击abc记者视频。 pic.twitter.com/VVIBj5VnLa — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) August 16, 2019

After causing a large speaker to fall on the crew, he then had another swipe at the camera. But not before they got a clear shot of his face. pic.twitter.com/PqdeAXED15 — Kristian Silva (@kristian_silva) August 16, 2019

here is a video showing the pro China attacker escaped after the assault.

Melbourne: HK rally vs China rally pic.twitter.com/rLb1Wl8GhY — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) August 16, 2019

