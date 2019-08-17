中國自誇新疆反恐取得階段性勝利 被外媒打臉了

2019-08-17 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆實施高壓統治，大量興建再教育營，關押數百萬少數民族穆斯林。當局昨天發布再教育營白皮書，宣稱「反恐取得階段性勝利」，但外界紛紛質疑，數百萬人被無端關押，「世上哪個國家有這麼多恐怖份子？」

根據《德國之聲》報導，中國國務院新聞辦週五發布《新疆的職業技能教育培訓工作》白皮書，其中洋洋灑灑列舉多點，稱新疆政府依法建立職業技能教育培訓中心，有效遏止恐怖活動發生。報告指出，新疆在過去2年內未發生暴力恐怖事件，足見當地反恐、去極端化政策已取得重要階段性勝利。

然而，中國政府口中的職業技能教育培訓中心，在西方社會普遍被稱為再教育營，還有許多人將其視為納粹時期的「集中營」翻版，營內關押數百萬少數民族與宗教迫害事件中的受害人。據悉，被關入營中就彷彿人間蒸發，營外親友均無法與其連繫，有的受害者被關押前相當健康，但送回來時卻已成一具冷冰冰屍體，還有許多人至今生死未卜。

對此，世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提接受《德國之聲》專訪時表示，根據白皮書內容，被關入「培訓中心」的人都與恐怖活動有密切關係，但若按包含聯合國在內眾多機構統計，前後被中國政府關入再教育營的人數早已突破百萬，「哪個國家有這麼多恐怖份子」，質疑再教育營根本就是當局迫害普通人民的工具。

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