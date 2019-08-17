性侵少女「連母一起狠殺」 他33年後坐上電椅這樣泣訴…

2019-08-17 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國死刑犯行刑前念聖經懺悔？美國56歲男子威斯特（Stephen West）在30幾年前性侵、刺殺同事15歲女學生，連其51歲母親也不放過，威斯特在這33年間多次逃過死刑，直到15日晚間，在享用他最愛的「費城牛肉乾酪三明治」和「薯條」後，終於坐上電椅接受死刑，受刑前的威斯特邊哭邊留下他的遺言。

綜合外媒報導，這起性侵殺人案件發生在1986年3月17日，當時年僅23歲的威斯特與17歲的馬丁（Martin）都在田納西州（Tennessee）一家麥當勞工作，下班後2人邊開車邊喝酒，最後到15歲女同學羅曼斯（Sheila Romines）的住處，等到羅曼斯的父親清晨出門上班後，2人開始敲門，門開了之後，威斯特不但性侵羅曼斯，還將這對母女刺死。

犯下惡行的2人隔天即遭警方逮捕，據警方調查，案發前馬丁曾在校園中向羅曼斯告白遭拒，才導致他們一起到羅曼斯家報復，但2人做案手法十分殘忍，不但將羅曼斯和她母親雙手反綁，還狂捅羅曼斯的胃17刀。

由於馬丁當年只有17歲，未成年的他認罪後被判處無期徒刑；而威斯特早在1986年被判定死刑，本來2001年就曾安排執刑日程，不過他提出上訴，與律師聲稱殺害2名受害者的主謀是馬丁，試圖脫罪，被最高法院駁回，行刑時間卻一路延遲到近日。

吃完「最後的晚餐」，韋斯特邊哭邊說出他的遺言是「起初，上帝創造了人類」、「耶穌哭了。就這些。」結合《聖經》〈創世紀〉及〈約翰福音〉中的句子，究竟代表著什麼含義？留給大家無限想像。

依照目前法律的規定，目前有注射藥物及電椅兩種死刑方式，但田納西州只有1999年之前的死刑犯能自由選擇電椅，而威斯特堅持使用「不那麼痛苦的」電椅，幾度委託律師抗議注射藥物死形安排，最後如願於15日晚間在電椅上行刑，在當地時間晚上7點27分結束生命。

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