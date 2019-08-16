反送中》不怕中國出動解放軍 陳浩天：大不了玉石俱焚

2019-08-16 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港反「逃犯條例」修訂進入第11週，港人發起16日晚間8時的「英美港盟、主權在民」集會。集會講者包括香港眾志秘書長黃之鋒、前民族黨召集人陳浩天、歌手何韻詩等，因旺角衝突而被通緝、已獲得德國政治庇護的黃台仰也透過影片跨國連線。

12間大專院校學生會成立的「香港大專學界國際事務代表團」及「我要攬炒」團隊，合力在中環的遮打花園舉辦集會，訴求為促請英國政府關注中共違反《中英聯合聲明》、英美兩國通過《民主與人權法案》，制裁損害香港自治權利的官員。

香港反送中運動自6月9日至今已逾2個月，陳浩天表示，運動能保持高能量，是因為港人「沒有割席」；近日有媒體捕獲中國武警車隊在與香港一水相隔的深圳大舉集結、數千人在深圳灣體育中心演練，外界認為中國日後可能打算武力鎮壓「平亂」，陳浩天說，本土派不怕中國出動解放軍，認為大不了攬炒（玉石俱焚、兩敗俱傷）。

根據《香港電台》報導，人在德國的黃台仰在短片中表示，和香港朋友聊天時發現香港社會充斥著絕望的氣氛，感到十分痛心。他鼓勵站在對抗極權政府前線的香港繼續堅持，直到國際社會在香港問題上發揮作用。他也透露，希望日後可以回香港，和其他港人在立法會示威區撤掉口罩、相互擁抱。

至16日晚間10時，現場群眾情緒仍高昂，不時高呼新口號「Fight for Freedom」、「Stand with Hong Kong」，人潮蔓延到皇后像廣場和滙豐對面巴士站前的馬路。集會約在晚間10時出頭進入尾聲，現場放出「香港人，寧化作灰，不做浮塵」的投影，最後大眾喊出口號：「光復香港，時代革命」作為結束，人潮散去之前，不忘對彼此大喊「818，維園見」。

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