傳集結深港邊境 一次看懂中國武警

2019-08-16 16:54

〔中央社〕香港「反送中」示威持續升級，值此敏感時刻，媒體報導指中國武警車隊在與香港一水相隔的深圳大舉集結、數千人在此演練。中國武警是否可能在這場風暴扮演一定角色，受到國際社會關注。

中國武警究竟是怎樣一支隊伍，以及與公安、解放軍有何區別，又曾經擔負哪些任務？在什麼條件下，武警或其他部隊會介入香港局勢？綜合香港01等港媒及專家解讀，相關重點如下：

●武警究竟是什麼？

中國人民武裝警察部隊（簡稱武警、武警部隊）依「中華人民共和國人民武裝警察法」成立於1982年6月，是國家武裝力量的組成部分之一，由中央軍事委員會透過武警總部領導。

武警部隊的非文職人員是現役軍人，平時主要擔負執勤、處置突發事件、反恐怖、參加和支援國家經濟建設等任務，戰時配合解放軍進行防衛作戰，以維護中國國家政治安全和社會穩定。

●武警與公安、解放軍有何區別？

武警部隊和公安不同，前者與解放軍一樣完全實行軍事化管理，後者則屬於機關事業編制，而武警也不屬於解放軍，只有在戰時解放軍人力不足時，武警才有可能被編入解放軍並且上陣。

在具體執行任務方面，武警通常是配合公安工作，而公安一般在能夠完成任務的情況下，不會請求武警支援；不過，在面對例如緝毒或打擊恐怖主義等危急困難又險要的任務、並需要強大的武裝力量處理內部事務，但又不至於直接調用軍隊鎮壓時，武警就會進場。

2018年7月起推動的武警改制，參與海關執勤的武警兵力整體撤收，海警隊伍整體劃歸武警部隊領導指揮，而其他的森林、黃金、水電部隊則於該年底前分別整體移交應急管理部、自然資源部和國務院國資委。

武警部隊目前轄內衛、機動、海警三大總隊，成為受中共中央、中共軍委直接領導、管理、指揮的中國重要武裝力量。

●武警曾出現在哪些重大事件？

1989年「六四」民主事件中，武警、解放軍和公安曾協同，針對在天安門廣場示威者進行武力清場行動，其中解放軍、武警由解放軍北京軍區司令員周衣冰統一指揮；也有說法稱六四事件促使當局決定增加國內安全開支，並且擴大武警在鎮壓城市抗議活動時的權限。

近年來，中國各地經常使用武警來對付聚集抗議的民眾，例如2011年廣東省烏坎村發生的抗議事件等。不過，武警的職能有時也會被直接隸屬於公安機關的特種警察（簡稱特警）替代，例如今年發生的武漢抗議建焚化爐事件。

●在何種條件下，武警等部隊會介入香港局勢？

中國官媒環球時報總編輯胡錫進此前指出，在3種情況下，北京當局或解放軍會強力介入香港局勢。

一是香港出現對愛國力量的大清洗，香港「倒向」美國，真要變成美國遏制中國的橋頭堡；

二是香港因為嚴重政治動盪出現人道主義災難，例如不同派系相互大規模仇殺，城市陷入完全無政府狀態，出現民不聊生；

三是極端分子搞武裝暴亂，控制香港中樞機構，建立事實上的政權。

此外，環球時報記者付國豪日前在香港機場遭「反送中」示威者圍堵、攻擊後，解放軍東部戰區陸軍微信公號「人民前線」發文指出，香港基本法第18條有規定：「香港發生特區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂時，全國人大有權宣布特區進入緊急狀態，中央人民政府可發布命令將有關全國性法律在香港實施。」

不願具名的專家解讀，以上條款賦予了北京中央政府派遣除軍隊以外的其他執法力量，進駐香港協助維持社會治安、打擊暴力犯罪、維護香港社會穩定的權利。

中國「反恐怖主義法」第2條還規定，對任何組織、策劃、準備實施、實施恐怖活動，宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，組織、領導、參加恐怖活動組織，為恐怖活動提供幫助的，依法追究法律責任。

此外，中國國務院港澳事務辦公室發言人楊光近日也在記者會表示，香港示威「已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭」。

另據「人民武裝警察法」第2章第7條，武警的「任務和職責」包括「參加處置暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐怖襲擊事件和其他社會安全事件」。

有分析指出，就大陸武裝力量的運用而言，解放軍主要負責對外作戰，武警部隊主要負責對內「維穩」，尤其在涉及大陸國家安全或領土主權完整時，如果適當出動代表「對內」的武警部隊，將會更加靈活及避免爭議。

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