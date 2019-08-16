現在去香港旅遊安全嗎？ CNN全面解析

2019-08-16 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動正風起雲湧地展開，各地不時出現示威人潮，警方更頻頻出動催淚彈與鎮暴子彈，然而，對許多早已安排赴港旅遊的民眾而言，是否取消行程便成了大哉問。對此，美國有線電視新聞網（CNN）特地進行分析，認為香港對遊客來講基本上還算安全。

據《CNN》報導，香港是個相當受歡迎的旅遊目的地，光是去年就有2900萬名過夜旅客赴港。反送中運動至今為止，至少有28個國家發布了新的香港旅遊諮詢。其中包括美國，英國，愛爾蘭、澳洲、日本和新加坡，不過這28國都沒有建議遊客不要去香港，只提醒要避開示威遊行區域及謹慎行事。

遊客遇到的另一個大問題，就是該如何在香港保持安全。事實上，目前各種抗議活動並沒有旅客受傷的消息傳出，而且大多數遊行都會提前廣泛宣傳，讓遊客可以輕鬆避開。

另外，在示威活動中若想要知道自己的交通會不會受阻，完全取決於遊客的旅行計畫和抗議者的行動，例如反送中人士會封鎖各處的交通要道，甚至連地鐵都會因為無法負荷乘客數量而暫時關閉。不過，在抗議活動所在地區以外的交通通常不會受到影響。

至於香港機場11、12日被示威民眾癱瘓時，總共取消近1000架航班，類似的事情可能再次發生，但當地已發出法院禁令，限制人們阻礙或干擾機場的運行，此規定可一直持續到8月23日。

假如航班當真不幸被取消，航空公司應儘速安排相關應對措施，畢竟遊客在當地滯留的食宿花費全都要自行吸收。此外，若遊客急著離開，仍可搭乘汽車、火車或巴士至鄰近的中國深圳再行計議。

其實，目前各國遊客們仍持續到香港觀光，多家餐館和店家都有開放，主要景點也都尚未傳出關閉的消息，但觀光客的數量確實有在減少，據統計，從6月16日至7月13日期間，從亞洲各地到香港的航班比去年同期下降了5.4％。

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