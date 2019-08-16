中國再教育營又爆黑幕！澳媒：迫婦女「絕子絕孫」

2019-08-16 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國對於新疆維吾爾人權壓迫事件不斷浮出檯面，近日有曾在新疆再教育營的婦女透露，她們被強制服用、注射不明物質，後來發現自己不能再生育，可謂「絕子絕孫」。此消息一出，中國政府對於女性政治犯和宗教犯進行的人權打壓，手段慘絕人寰。

據澳洲媒體《news.com.au》報導，一名30歲的新疆婦女在國際大赦會議上表示，她在中國再教育營期間，不知不覺就已被絕育。她聲稱在2017年進入營區後，被迫服用一不明藥物，之後在一週內頻感疲憊且失憶，甚至會感到憂鬱沮喪。之後該名婦女被釋放，被診斷出有精神疾病，並且已失去生育能力。

另外一名54歲婦女向媒體控訴，在她拘禁於再教育營期間，她不斷被醫生強制施打不明物質。該名婦女描述醫生注射時的情境，她們將手臂伸出牢房門的小縫隙，醫生會一一替她們注射，之後卻發現從此停經。

人口研究專家們強力譴責中國這番大規模絕育行動，他們分析目前維吾爾族人口不及中國總人口數的百分之1，北京政府對新疆婦女實施的絕育政策，目的是控制人口自然增加率，進而達到消滅種族。

專家提及，中國強制維吾爾族人墮胎和絕育，並非維護其人口整體素質，而是利用政治、經濟和社會手段和各種限制，逐步消滅整個族群。

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