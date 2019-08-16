反送中》中國公安臥底前線 示威者「抓鬼」過程曝光

2019-08-16 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭越演越烈，此前傳出疑有警員假扮示威者，臥底蒐集相關資料並在抗議前線指揮示威者攻擊警方，意圖加劇雙方衝突。對此，有外媒專訪揪出「臥底內鬼」的示威人士，實際還原當晚發生的真相。

根據《德國之聲》報導，本月13日晚間，香港機場擠滿反送中示威人士，兩名打扮與尋常示威民眾相似的中國男子被人發現神情詭異，正持續觀察、紀錄示威活動，經相互通報後，大批抗議者將兩人截停，並從他們身上搜出的證件與手機資料發現，其中一人正是深圳市公安局福田分局輔警徐錦煬。

示威者阿銘（化名）接受訪問時表示，當時與幾名同伴在機場大廳內，注意到兩名並肩而坐身穿黑衣戴口罩的男子，神情與其他示威者明顯有異。據稱，這兩人不時四處查看，當發現到被注意時，其中一人起身至附近徘徊，刻意假裝不認識的態度欲蓋彌彰。因此阿銘與其同伴留上了心，待這兩名黑衣人快步離去後便悄悄跟上，發現兩人在進入人群後，疑以為已擺脫追兵，又再次回到沒人的地方繼續監視示威者。

阿銘越是觀察越感可疑，於是便對二人大喊「阿Sir，你是否警察？」一旁的示威者注意到現場狀況也加入質問行列，詎料黑衣人並未回答，而是拔腿就跑。阿銘指出，兩人速度越來越快，到轉角時更十分有默契地分頭逃跑，還好加入追捕的示威者人數眾多，最終先後將兩人截停。

阿銘說，自己逮著的黑衣人手機中存有許多示威者的大頭照，要求他刪除後便讓其離開，但另一名黑衣人被示威人士發現，竟然是中國深圳市輔警徐錦煬。經翻查其手機，發現他在身分被識破後，立即被踢出一微信群組，而該群組事前正討論「前往第二客運大樓」相關事宜，足見其計畫之縝密。

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