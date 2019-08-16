美官方氣象機構：2019年7月是史上最熱月分

2019-08-16 04:36

〔中央社〕美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天指出，2019年7月是全球有紀錄以來最炎熱的月分，證實之前歐洲聯盟的的觀測結果。

NOAA表示，與20世紀的均溫攝氏15.8度（華氏60.4度）相較，今年7月全球平均溫度高出攝氏0.95度（華氏1.71度），寫下自1880年開始紀錄以來7月最高溫。

先前最熱的月分是2016年7月。今年7月也是連續第43個7月以及連續第415個月高於全球均溫。

由於7月通常是最熱的月分，氣象學家表示，這代表2019年7月也是過去140年來最熱的一個月。

NOAA說：「10個最熱的7月中，有9個出現在2005年之後，最近5年的7月名列高溫排行榜前5名。」

2005年開始紀錄以來，阿拉斯加創下最熱的7月，此外包括法國、比利時、德國在內的好幾個歐洲國家紛紛締造高溫新紀錄，非洲大陸也寫下歷來最酷熱的7月紀錄。

歐盟哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）本月5日公布衛星數據，也顯示今年7月是史上最熱的月分。

北極地區7月的海冰平均覆蓋範圍創下有紀錄以來最低，較平均值低19.8%，打破2012年出現的最低紀錄。南極海冰平均覆蓋範圍比1981至2010年的平均值少4.3%，也寫下41年紀錄以來最低。

而在北歐部分地區以及俄羅斯西部與東部，7月溫度則是下降，較平均值低至少攝氏1.5度（華氏2.7度）。

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