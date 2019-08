2019-08-16 01:35

〔編譯茅毅/綜合報導〕美國總統川普15日在其個人「推特」上信心十足地表示,美國很快就會在與中國的貿易戰中贏得大勝!

川普推文寫道,各個「假新聞媒體」正無所不用其極地唱衰美國經濟,因為它們以為此舉將對我和我連任總統的大選選情不利。這些媒體的問題在於,當前美國的經濟景氣太好,我們也很快將會在貿易上取得重大斬獲,而且包括中國在內,大家心知肚明!

The Fake News Media is doing everything they can to crash the economy because they think that will be bad for me and my re-election. The problem they have is that the economy is way too strong and we will soon be winning big on Trade, and everyone knows that, including China!