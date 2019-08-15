反送中》稱「見到威脅」警向無人處狂射催淚彈 網友：撞鬼？

2019-08-15 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕農曆7月14日的昨（14）日，港人在深水埗舉辦「激光燒衣（雷射燒紙錢）積陰德祈福晚會」，以「驅魔除惡」諷刺港府，並為香港的未來祈福。晚間9點多警方以催淚彈驅散現場集會人士後，卻又在沒有人的馬路上發射催淚彈。香港警方表示，現場指揮人員是在受威脅且別無選擇的狀態下才作出發射決定。香港網友譏諷香港警方「撞鬼」。

根據「立場新聞 」報導，香港警方表示，當時有「暴力示威者」向警署及員警照雷射光，並一度聚集700人。因此警方在沒有選擇下發射35枚催淚彈，以及一枚橡膠子彈。對於昨天在不同新聞畫面中顯示，警方向無人的馬路和街頭發射催淚彈，深水埗警區指揮官何啟軒指現場指揮人員是看到有威脅後才作出發射決定。

有香港網友在「連登討論區」上發文，並且附上他與聲稱有「陰陽眼」的朋友間的對話。根據對話內容，網友問直播畫面上「陰界居民」多嗎、有沒有圍住警察？該名聲稱有「陰陽眼」的朋友除了都表示「肯定」外，並表示，「鬼魂不清楚發生什麼事。祂們生氣是因為收（紙錢）突然就沒得收（示威者被警方催淚彈驅離），所以怨恨這班黑警。」

有網友譏諷香港警察，「差佬見到好多人呀」；「狗見到靈異也是很正常的」；「撞鬼」；「七月十四晚見到好多人」；「捉鬼呀」。也有香港網友表示，「冤有頭債有主，陰間朋友找黑警報仇好喇」；「會不會有陰間記者會強烈譴責，陽間警察嚴重影響民生？」；「牛頭馬面有沒有發出不反對通知書？」；「Fact checked（事實查核）」；「墳場新聞」；「連靈界朋友都得罪」。

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