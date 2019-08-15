德國知名男聲合唱團拒收9歲女童 被告性別歧視

2019-08-15 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林有554年歷史的知名男聲合唱團，被一名9歲女童告上法院，指控其拒絕她申請入團是因為她的性別不是男生，涉嫌性別歧視，引發有關兩性平等權和藝術自由的爭辯。柏林行政法院將於週五（16日）做出裁決。

《美聯社》報導，被告是德國最知名的合唱團之一「The State and Cathedral Choir」，是由布蘭登堡選侯腓特烈二世（Fredrick II of Brandenburg）於1465年創立，目前11個分團約有250名5至25歲的男性成員，而在554年歷史中，從未有任何女性成員。

原告9歲女童今年3月申請加入合唱團，但被拒絕。她的母親代表她提起訴訟，認為合唱團之舉是「無法容許的」的歧視性行為，侵犯她在國家補助機構獲得平等機會的權利；合唱團則認為女童被拒絕「主要原因並非攸關她的性別」，如果她表現出非凡的天賦和積極性，且聲音符合男聲合唱團所需音色，她就會被允許加入。

這起案件在當地社會引起辯論，許多人站在合唱團這一方，認為該案與才能無關，而是與音色有關，認為混聲合唱團會終結傳統樂音。專欄作家貝斯克（Hannah Bethke）指出，沒人說女孩不能唱歌，但在這強制執行被誤解的性別平等，將會犧牲一種文化資產。

柏林音樂學家梅克（Mecke）指出，歌手的聲音應被視為「具有特定音色的樂器」。她說，希望這個案例能為所有女孩帶來更多機會，並且「更客觀地」看待男孩與女孩的歌聲，「少些陳腔濫調和神話」。

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