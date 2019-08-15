抓犯人還是打壓政敵？烏干達砸40億裝設華為監視器

2019-08-15 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕烏干達警方財政困難，卻砸下1.26億美元（約新台幣40億元）裝設華為的監視器，警方表示，這些監視器將大幅減少暴力犯罪發生，但反對派領導人指出，貪腐的執法機構可能使用具有臉部辨識技術的監視器來迫害反對派。

《路透》報導，烏干達的監視器是華為大力推行的安全城市計畫的一部分，該計畫已在全球200多個城市推出，包括中國、巴基斯坦和俄羅斯。在非洲，華為已向肯亞、埃及、尚比亞以及烏干達出售監視系統，活動人士對隱私和有效性提出擔憂，尤其日漸普遍的臉部辨識技術已引起可能遭濫用的質疑。

烏干達最大反對黨「民主變革論壇」（FDC）領導人圖瑞維那（Ingrid Turinawe）表示，「監視器計畫只為追蹤我們、追捕我們和迫害我們的工具」。她擔憂警察可能會使用具有臉部辨識技術的監視器，以便在2021年選舉臨近時，鎖定暴力鎮壓的目標。

報導也提到，烏干達犯罪活動猖獗，去年光是警方紀錄就有4497起凶殺案，但因沒有足夠的偵查人員和法醫專家，案件以不可靠的方式處理且進度異常緩慢。警方發言人特恩（Charles Twine）說，希望監視器能讓調查人員找到犯人等相關資訊。

烏干達首都坎帕拉（Kampala）預計裝設3200個監視器鏡頭，其中2500個已完成裝設。華為最終會將該監視系統擴展至烏干達全國所有主要城鎮。

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