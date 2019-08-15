俄版哈德遜奇蹟！載234人客機遭鳥擊 迫降玉米田全員生還

2019-08-15 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯烏拉爾航空（Ural Airlines）1架A321空中巴士在今（15日）搭載226名成員與7名機組人員起飛，不料起飛後不久，就遭遇鳥擊，導致發動機失效，飛機緊急在莫斯科郊區一處玉米田迫降，造成23人受傷，所幸無人死亡。

綜合外媒報導，俄羅斯烏拉爾航空1架321空中巴士A321，在當地時間15日晨6點多搭載226名成員與7名機組人員起飛，不料起飛後不久，就撞上一群海鷗，左側發動機失去失效，機師緊急在距離機場僅半英里處的玉米田實施迫降，空巴機腹著陸，在玉米田上釐出一道深痕，所幸最終停下。

為避免滿載油料的飛機在迫降時爆炸，機師在迫降前一刻把引擎關閉避免起火，著陸後機組人員緊急疏散所有乘客，消防人員也對飛機噴灑化學泡沫以防萬一，俄羅斯衛生部門表示，包含5名孩童在內，有23人受傷，其中有人骨折，但無人有生命危險。

有許多乘客在社交網路上大讚機師技術，挽救一場重大空難的發生，有乘客表示飛機在起飛5秒就開始搖晃，然後就看到發動機冒煙，機艙內傳出焦味，以及緊急燈號閃爍，接著飛機高度開始下降。

由於機師的操作避免一場重大空難發生，有媒體把此次迫降稱為「拉緬斯科耶奇蹟」（miracle over Ramensk），與2009年全美航空1549號班機同樣遭鳥擊而迫降在河上的「哈德遜河上的奇蹟」（Miracle on the Hudson）相比擬。

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