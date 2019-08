俄版哈德遜奇蹟！載234人客機遭鳥擊 迫降玉米田全員生還

2019-08-15 16:41

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯烏拉爾航空(Ural Airlines)1架A321空中巴士在今(15日)搭載226名成員與7名機組人員起飛,不料起飛後不久,就遭遇鳥擊,導致發動機失效,飛機緊急在莫斯科郊區一處玉米田迫降,造成23人受傷,所幸無人死亡。

綜合外媒報導,俄羅斯烏拉爾航空1架321空中巴士A321,在當地時間15日晨6點多搭載226名成員與7名機組人員起飛,不料起飛後不久,就撞上一群海鷗,左側發動機失去失效,機師緊急在距離機場僅半英里處的玉米田實施迫降,空巴機腹著陸,在玉米田上釐出一道深痕,所幸最終停下。

為避免滿載油料的飛機在迫降時爆炸,機師在迫降前一刻把引擎關閉避免起火,著陸後機組人員緊急疏散所有乘客,消防人員也對飛機噴灑化學泡沫以防萬一,俄羅斯衛生部門表示,包含5名孩童在內,有23人受傷,其中有人骨折,但無人有生命危險。

有許多乘客在社交網路上大讚機師技術,挽救一場重大空難的發生,有乘客表示飛機在起飛5秒就開始搖晃,然後就看到發動機冒煙,機艙內傳出焦味,以及緊急燈號閃爍,接著飛機高度開始下降。

由於機師的操作避免一場重大空難發生,有媒體把此次迫降稱為「拉緬斯科耶奇蹟」(miracle over Ramensk),與2009年全美航空1549號班機同樣遭鳥擊而迫降在河上的「哈德遜河上的奇蹟」(Miracle on the Hudson)相比擬。

