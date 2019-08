強國大媽在沙灘挖洞埋尿布 長灘島封島72小時

2019-08-15 16:39

〔即時新聞/綜合報導〕一名網友在推特上轉PO影片,有中國大媽除了在知名旅遊景點長灘島的海灘幫小孩「洗下身」,最誇張的是,竟挖洞將尿布塞進洞裡,強國大媽的無恥行徑,讓網友們都看傻了眼,另外菲律賓政府也在看到影片後,決定「封島」72小時。

長灘島為菲律賓的知名觀光勝地,近日有網友在推特上轉PO一段影片,影片中可見有名身著黑衣的大媽在海邊幫小孩洗下身,畫面再轉到沙灘上,一名穿著紅色無袖的大媽,則奮力地用手在沙灘上挖一個洞,再將手上拿著的髒尿布,埋進沙洞中。

PO影片的網友發文表示,「我很驚訝這些中國人能這麼厚顏無恥地將尿布埋進沙洞裡,相當噁心!島上沿岸都有擺放垃圾桶,他們卻選擇把尿布放進沙灘裡」,看見該影片的其他網友們都看傻了眼,該影片被近2萬人轉推。

長灘島因觀光活動嚴重汙染當地環境,被菲律賓總統杜特蒂形容像「化糞池」,日前才剛結束半年「封島」;菲律賓政府在注意到影片後,為了清潔沙灘和附近海域,決定「封島」72小時。

Ok I’m pRESSED about those Chinese women having the audacity to bury their child’s diaper in the sands of Boracay. DISGUSTING. The island has trash bins scattered along the front beach and they really chose to place it in the sand ???????? pic.twitter.com/PAfTQuf4yR