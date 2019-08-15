強國大媽在沙灘挖洞埋尿布 長灘島封島72小時
列印

有中國大媽在長灘島的海灘幫小孩「洗下身」，更誇張的是，竟挖洞將尿布塞進洞裡，強國大媽的無恥行徑，讓網友們都看傻了眼，另外菲律賓政府也在看到影片後，決定「封島」72小時。（圖擷取自推特）

有中國大媽在長灘島的海灘幫小孩「洗下身」，更誇張的是，竟挖洞將尿布塞進洞裡，強國大媽的無恥行徑，讓網友們都看傻了眼，另外菲律賓政府也在看到影片後，決定「封島」72小時。（圖擷取自推特）

2019-08-15 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在推特上轉PO影片，有中國大媽除了在知名旅遊景點長灘島的海灘幫小孩「洗下身」，最誇張的是，竟挖洞將尿布塞進洞裡，強國大媽的無恥行徑，讓網友們都看傻了眼，另外菲律賓政府也在看到影片後，決定「封島」72小時。

長灘島為菲律賓的知名觀光勝地，近日有網友在推特上轉PO一段影片，影片中可見有名身著黑衣的大媽在海邊幫小孩洗下身，畫面再轉到沙灘上，一名穿著紅色無袖的大媽，則奮力地用手在沙灘上挖一個洞，再將手上拿著的髒尿布，埋進沙洞中。

PO影片的網友發文表示，「我很驚訝這些中國人能這麼厚顏無恥地將尿布埋進沙洞裡，相當噁心！島上沿岸都有擺放垃圾桶，他們卻選擇把尿布放進沙灘裡」，看見該影片的其他網友們都看傻了眼，該影片被近2萬人轉推。

長灘島因觀光活動嚴重汙染當地環境，被菲律賓總統杜特蒂形容像「化糞池」，日前才剛結束半年「封島」；菲律賓政府在注意到影片後，為了清潔沙灘和附近海域，決定「封島」72小時。

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