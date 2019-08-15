反送中》抗爭日趨激烈 港媒爆中國將出動武警

2019-08-15 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭愈演愈烈，外界關注中國是會否出動駐港解放軍平定局勢，不過港媒指稱獲建制派高層人士消息「北京派兵絕對是一個選項，但不是外界流傳的駐港解放軍，而是出動武警。」

據《香港01》 報導，港澳辦新聞發言人楊光12日譴責香港示威者，還指稱出現恐怖主義苗頭，消息人士認為，中國會先對大型群眾運動定性，再定對策，當一個地區的群眾運動被定性為恐怖主義，就有出兵介入的可能；現在北京將近期的激烈示威定性為恐怖主義苗頭，即已對有可能出兵作出部署。

對此，掌握北京想法的建制派高層人士指「北京派兵絕對是一個選項，但不是外界流傳的駐港解放軍，而是出動武警」，且如果激烈示威持續甚至升級，距離武警出動其實只是一步之遙而已。

該報提及，認為中國出動武警，而非駐港解放軍的原因有二，一為依《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》，香港駐軍的防務職責主要對外不對內，若要處理香港內部的激烈示威活動，出動武警比駐軍可能更具正當性。

二為武警介入地區恐怖主義有跡可尋。有不少深圳民眾10日拍到武警在當地集結，12日有中國官媒發布「大批武警車隊深圳集結」的影片，外界推測是參與公安夏季大練兵，據稱當中恰好駐守了專門以反恐為主要職責的雪豹突擊隊，該突擊隊參與中國國內多次反恐維穩任務，加上港澳辦特別提出「恐怖主義苗頭」，被指是為可能出動雪豹突擊隊鋪路。

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