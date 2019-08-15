讓「一個韓國」屹立於世界 文在寅豪語：2045年兩韓統一

2019-08-15 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕今（15日）為南韓光復節，南韓總統文在寅於忠清南道天安的獨立紀念館發表演說，稱會在其任期內持續推動半島無核化，同時邁向和平統一的道路，發出豪語要在2032年兩韓共辦奧運，2045年光復節100週年之際實現兩韓統一。

據《韓聯社》報導 ，南韓總統文在寅今在南韓光復節74周年發表談話，他表示在半島光復74年後，南韓已經成為世界第6大製造與出口國，開啟了人均收入3萬美元的時代，具有厚實的經濟實力，但由於還未能建設出一個「無人可撼動的國家」，所以目前半島仍處於分裂狀態。

對於近日的日韓貿易戰，文在寅也暗批：「在國際分工機制中，任何國家若把自身優勢領域作為武器，就無法維持和平的自由貿易秩序，先發展起來的國家絕不能剝奪後起發展國家的機會。」盼與日本走向合作，一同打造公平貿易與合作的東亞。

而為了建設一個全新的半島強國、一個「無人可撼動的國家」，文在寅提出3個目標，分別為「作為負責任的經濟強國，維護全球自由貿易秩序，促進東亞地區的平等合作」、「連接大陸與海洋，為實現全球和平與繁榮發揮橋樑作用」、「通過構建以和平促繁榮的和平經濟，以統一實現完整的光復」。

對於兩韓分裂，文在寅強調只有結束分裂，光復才算完整，國家才無法撼動，他決心在任期內鞏固推進無核化與和平機制，同時發出豪語，2032年首爾、平壤合辦奧運，並於2045年迎接光復節100週年時統一，讓「一個韓國」屹立於世界之林。

文在寅光復節演講全文

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