禁制令生效 香港機場航班今恢復運作

2019-08-15 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕由於反送中抗爭，香港赤鱲角國際機場運作受到影響，香港機場管理局昨日取得法庭臨時禁制令，表示今天機場航班恢復正常運作。

據《路透》報導，香港機管局昨日取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法或有意圖地阻礙機場正常運作，從昨日下午2時開始管制，並在今天恢復航班起降。

報導指出，香港機管局稱昨日航班起降按照重新編配的計畫進行，全日處理航班超過1000班，運作順暢。機管局也譴責近日發生的暴力事件，並慰問傷者。從9日至13日，機場取消航班近1000班。

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