傳中國武警集結香港邊境 美國務院深感憂慮

2019-08-15 02:12

〔中央社〕美國政府今天表示，對中國調動武警到香港邊境深感憂慮，並且警告說，香港自治權持續遭侵蝕恐將危及依據美國法律所享有的優惠地位。美國也駁斥外力介入香港抗議活動的指控。

美國總統川普昨天似乎對香港的抗議風波擺出不願插手立場，但國務院要求匿名的發言人今天表示，美方對香港的自治權「持續受侵蝕」感到憂慮，並表示「堅定」支持港人的言論自由與和平集會自由。

他在聲明中說：「據報導中國武警已調派到香港邊界沿線，美國對此深感憂慮。」

聲明又說：「美國強烈呼籲北京當局，信守在中英聯合聲明中所做承諾，允許香港高度自治。」

他表示，英國在1997年將香港歸還中國，中英雙方當時同意允許香港高度自治，香港最近的抗議活動反映出港人對喪失自治權「普遍而正當的憂慮」。抗議群眾昨天曾迫使香港機場局部關閉。

這位發言人說：「我們譴責暴力並呼籲各方克制，但我們仍堅定支持香港的言論自由與和平集會自由。」

他又說：「我們斷然否認外國勢力是這些抗議活動的幕後黑手這種不實指控。」

這位發言人警告：「香港的自治權持續遭侵蝕，將危及香港長久以來在國際事務上的特殊地位。」

根據1992年的「美國-香港政策法」，美國把香港視為獨立關稅區，讓香港在貿易和經濟方面享有比中國更優惠待遇，包括簽證、執法、投資等。

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