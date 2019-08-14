美眾院外委會領袖：中國「錯誤」鎮壓香港將有「立即後果」

2019-08-14 23:48

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港民間大規模抗議有「送中」疑慮的香港政府《逃犯條例》修訂草案已逾兩個月，上月廿九日開始引出中國政府嚴詞批判，加上中國公安隔天開始在距離香港最近的廣東省「練兵」與「亮劍」，出兵可能性大增。但美國聯邦眾議院外交委員會領袖十四日警告中國，暴力鎮壓香港將是「錯誤」且將招致「立即後果」，呼籲「停止侵蝕香港自治權」。

美國聯邦眾議院外交委員會民主黨籍主席恩格爾（Eliot Engel）與共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）十四日聯名發出上述聲明。共和黨籍的聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）十二日才透過推特表示，香港人民勇於對抗中國共產黨，因中國試圖侵蝕香港自主權與自由，而任何形式的暴力鎮壓都令人完全無法接受，「全世界都在看」。

中國國務院港澳事務辦公室上月廿九日首度針對香港事務召開記者會，六日又烙狠話強調「止暴制亂、恢復秩序」的優先性，警告「切莫低估中央政府和全國人民維護香港繁榮穩定、維護國家根本利益的堅定決心和巨大力量。歸根到底，香港的前途和命運掌握在包括香港同胞在內的全體中國人民手中。」加上大批公安上月卅日在廣東「大練兵」，本月六日又在該省「深圳亮劍」模擬鎮壓黑衣人，以及公安部八日印發的《關於二〇一九年至二〇二二年開展全警實戰大練兵的指導意見》指示全國公安共同「捍衛政治安全」，劍指香港「反送中」示威的意味濃厚。

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