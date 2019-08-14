港澳辦稱毆打記者屬恐怖主義 港警：不構成

2019-08-14 22:38

〔中央社〕香港機場13日的「以眼還眼」集會，晚間出現毆打環球時報記者事件，港澳辦今天稱，這是近乎恐怖主義的行徑；香港高級警司則認為，屬於嚴重罪行，但不構成恐怖主義行為。

港澳辦發言人徐露穎今天表示，13日晚香港國際機場部分暴徒，圍毆內地（大陸）記者和遊客「是近乎恐怖主義」的行徑；連日來香港「激進暴力分子」完全突破法律、道德及人性的底線，公然實施嚴重暴力犯罪行為，令人觸目驚心，不寒而慄。

香港01報導，香港警務處有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）高級警司李桂華今天下午在記者會表示，非法禁錮、傷人等行為是大家都不齒的行為，但是否構成恐怖主義，需根據第575章「聯合國（反恐怖主義措施）條例」，例如暴力行為、損害等。

他指出，從13日的影片片段裡，看不到想強迫政府或國際組織，或為推展政治、宗教或思想上主張的相關行為；單以昨日情況是「嚴重罪行，但不構成恐怖主義行為」。

至於13日晚在香港機場值勤、黑衣遮臉且無警員編號的「黑警」，香港警務處助理處長麥展豪今天下午在記者會稱，那批警員不是「速龍小隊」、而是機場特警，執行職務當下身穿的並非正常工作服。

機場警區署理指揮官劉榮基解釋說，當時機場特警緊急奉召到場，之前因為訓練、身穿訓練用工作服；由於13日事件轉變急速，須調派相關同事支援，緊急情況下，未能更換有識別的制服。

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