獨得73億元樂透頭獎 義大利幸運兒發大財

2019-08-14 22:47

〔中央社〕義大利超級大樂透（SuperEnalotto）發行單位今天表示，義大利有一名手握彩券的幸運兒，獨得該國歷來最高額的2億900萬歐元（約新台幣73億元）頭彩獎金。

法新社報導，義大利超級大樂透的玩法是在號碼1至90之間挑選6個數字，若能全部對中開獎號碼即是頭彩贏家，上次有人6碼全中，要追溯至2018年6月。

昨晚的義大利超級大樂透開獎號碼為7、32、41、59、75、76，北部城市羅狄（Lodi）一間酒吧售出一張2歐元的彩券，即是6個號碼全數對中。

這名幸運贏家是從酒吧的樂透彩機器購買隨機號碼彩券。

酒吧老闆波基（Guglielmo Poggi）向義大利媒體表示：「我們怎麼會知道是誰買的…今天人流沒停過，一堆人要來買隨機號碼彩券，但確實是我把它（中獎彩券）印出來的，是我印的。」

義大利超級大樂透在過去的最高頭彩金額，是2010年10月開出的1億7700萬歐元。

這期義大利超級大樂透的頭彩獎金，也超越歐洲樂透彩（EuroMillions）頭獎金額，歐洲樂透彩頭獎的最高上限為1億9000萬歐元。

歐洲樂透彩曾於2012年8月在英國、2014年10月在葡萄牙、2017年10月在西班牙，3度開出頭彩1億9000萬歐元。

美國南卡羅來納州至今仍有一名保持匿名的樂透贏家，曾獨得美國兆彩（Mega Millions）15億3700萬美元（約新台幣482億元）的頭彩獎金。

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