臥底香港機場深圳輔警身分曝光 中國網路刪文滅跡

2019-08-14 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕環球時報記者付國豪昨（13日）於香港機場受傷的新聞，被中國媒體大肆報導，中國官方對此也發出強烈譴責，相較之下，另一名在機場被綑綁圍毆的中國「遊客」卻始終避談，經查證後確認，該中國遊客的真實身份為深圳市公安局福田分局輔警徐錦煬，奇怪的是中媒一概不提徐的姓名身分，僅以「內地遊客」作為代稱，因此遭到許多網友懷疑是「真臥底」。

根據《中央社》報導，徐錦煬昨晚在香港機場遭示威者圍堵，並當場被網路肉搜出真實身分，但徐不僅堅決否認，還自稱只是到機場送機，示威者翻查手機時還發現，徐被捉住便立刻被一個微信群組踢出，之後中國網友在微博上Tag「徐錦煬」，都明顯遭網管刪除。

根據微博顯示，關於「徐錦煬」的討論僅1.4萬次，透過中國百度、搜狗，都搜尋不到「徐錦煬」任何一筆資料，疑似已經被網管「和諧」，但Google上卻可見徐錦煬的新聞與資料，包括其深圳公安局輔警錄取名單的圖片。部分中國網友質疑，徐錦煬昨晚（13）為何會出現在香港機場，但相關發文後來都遭檢舉消失，還有中國網友指出，徐錦煬可能是臥底身分曝光，因此遭中國官媒隱名。

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