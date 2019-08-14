地震魚現身恐有大地震？ 日本團隊調查後發現結果是...

2019-08-14 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕生活在200到1000公尺深海中的皇帶魚，由於捕獲數量稀少，坊間訛傳這種魚往往在大地震前出現，因此又被稱為「地震魚」，現有日本研究團隊針對深海魚與過去90年規模6.0以上地震做比對，發現深海魚出現與大地震並直接無關聯。

據《共同社》報導，日本東海大學和靜岡縣立大學所組成的研究團隊，調查深海魚的出現與大地震關聯，團隊成員、東海大學特任副教授織原義明表示：「若調查出其關聯性，將成為有助於未來防災的準備。」

研究團隊搜尋有關深海魚出現的學術論文，並且查看報紙上有關地震魚捕獲的新聞，以及全國水族館關於深海魚出現的消息，接著從日本氣象廳的地震紀錄做比對，發現自1928年11月26日至東日本大地震發生的2011年3月11日其間，共有371起地震與深海魚出現事例，若把範圍縮小至被指與地震有關的皇帶魚等8種深海魚，結果也有336起。

不過在這段期間內規模6.0以上的地震有221次紀錄，而調查發現深海魚的日期開始30天內方圓100公里範圍內發生的地震，結果僅1次案例符合，為2007年7月16日規模6.8的新潟縣中越沖地震。

織原坦承：「此次調查結果發現沒有關聯性是令人失望的，但今後也想調查海豚及鯨魚的集體擱淺與地震的關係等。」

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