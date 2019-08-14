香港抗爭激烈 歐盟籲採取緊急措施

2019-08-14 02:00

〔中央社〕歐盟對外事務部（EEAS）今天表示，針對香港持續不穩定及發生暴力事件，籲各方保持克制拒絕各種暴力，並採取緊急措施緩和局勢。

香港「反送中」抗爭持續升溫，8月11日一名示威女子右眼被射爆可能毀容引發民眾憤慨，8月12日起香港機場擠滿示威群眾，導致全球最繁忙機場之一的香港機場連2天癱瘓，引發國際關注。

繼英國首相強生（Boris Johnson）發言人8月12日表示，英國政府對香港近來的暴力事件感到擔憂，並希望各方冷靜後，今天EEAS也發布聲明表示，香港持續處於不穩定及發生暴力事件，呼籲各方保持克制並拒絕各種暴力，並採取緊急措施緩和局勢。

EEAS強調，此時更重要的是尋求一個涉及所有相關方的包容性對話。

除了歐盟外，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）今天也譴責任何形式的暴力或破壞財產行為，籲所有示威者以和平方式表達觀點。

巴舍萊的發言人柯維爾（Rupert Colville）表示，聯合國人權事務高級專員公署已審查「可信的證據，能證明執法人員以國際規範和標準所禁止的方式使用低殺傷力武器」，像是「催淚瓦斯罐多次射入人群密集的封閉區域，並直接射向個別抗議者，形成相當高的死亡或重傷風險」，促請香港政府立即展開調查。（編輯：陳政一）

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