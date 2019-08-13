中國人持港澳通行證湧入 香港臨時人口增加

2019-08-13 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府統計處今（13）日發布統計資料，數據指出，今年年中來港的臨時人口增加，比去年中公布的人口數增加7萬3100人左右；另外，持有中華人民共和國前往港澳通行證（單程證）者的人數增加是人口增長的主要因素，過去1年內共有4.44萬人赴港，也比去年同期的數字多，去年曾有議員對持單程證者的數量大增對香港房屋問題的影響提出質疑，而今年情況不見緩解。

根據香港政府統計處的資料，今年年中，香港人口的臨時數字首度突破750萬，來到752萬4100人，比去年中的745萬，高出7萬3100人。2018年中（6月底）至2019年中，人口自然增長（出生人數減死亡人數）為5700人。另外，香港的淨遷移人數（移民入境人數和移民出境人數的差值）為6萬7400人，其中多達4萬4400人持單程證。

根據先前《大紀元》報導， ，去年持有單程證來港的人數已破100萬人，等於平均每7名港人，就有1人是持單程證入港。港特首林鄭月娥當時聲稱，「每日150個單程證配額」政策有助於香港人口年輕化，沒理由取消。然而香港荃灣區議會馬灣選區議員譚凱邦拿數據打臉林鄭，因為統計處2016年持單程證入境者的年齡分佈資料顯示，其中45歲以上者多達1萬3075人，佔該年持單程證人口的23%，並非林鄭所說的「年輕化」。

譚凱邦還表示，「持單程證、中國人才和中國學生的外來人口完全攻陷我們的公屋（公共房屋）、私樓及租盤（租屋）」，倘若不積極處理，無法解決房屋短缺問題。

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