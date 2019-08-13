受困香港機場旅客 聲援反送中抗議群眾

2019-08-13 21:21

〔中央社〕大批「反送中」的抗議黑衣人湧入香港機場導致航班大亂，儘管造成數萬旅客受困在這個繁忙國際轉運中心，不過部分旅客今天仍聲援挺民主的抗議群眾。

法新社報導，香港機場是全球最繁忙機場之一，今天上午重新開放，但仍有數百個航班取消，且數百名抗議者下午又再度聚集機場大廳。

香港機場昨天突然關閉。數百萬港人走上街頭的政治危機邁入第10週，這是1997年香港自英國回歸以來對中國構成的最大挑戰。

27歲廣告從業員Mag Mak搭乘的從杜拜飛返香港班機延誤5小時。她說：「對我造成影響，但我知道他們在幹什麼，而且我支持他們，因此我不在乎。」

她說：「我覺得香港政府太糟糕了，他們完全不回應抗議群眾。」

53歲的菲爾瑟（Frank Filser）急著更改航班返回德國探視癌末父親，不過他說，儘管受混亂影響，他同情抗議群眾。

菲爾瑟表示：「他們捍衛香港，那是他們的主張，我任何時候都能返回德國，但在這裡生長的人們該怎麼辦？這裡是他們的家。」

從事房地產業的提貝（Tibor）是長住香港的外籍人士，昨天班機被取消後，他就待在航廈等候更改航班。

他說，他理解抗議群眾的心情，「住在一個你的政府不與自己人民對話的社會裡，真的是很沮喪。」

最近幾週，包括年長者和公務員在內，香港各界走上街頭，表達支持民主運動，並譴責警方對抗議活動的回應。

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