倫敦大學跟隨劍橋 禁牛肉救地球

2019-08-13 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕在英國的大學，牛肉曾是學生餐廳的主食，但繼名校劍橋大學不再供應牛肉和羊肉後，倫敦大學金匠學院（Goldsmiths, University of London）的餐飲服務，下個月起也將不再供應牛肉，以應對氣候變化。

綜合外媒報導，金匠學院的新負責人科納（Frances Corner）教授表示，她將在下個月採取「激烈行動」，禁止校園咖啡館和餐飲商店等供應牛肉，因為「宣布氣候緊急狀態不能成為空話。」

金匠學院希望2025年能達到碳中和（carbon neutral）目標，意指總釋放碳量為零，排放多少碳就作多少抵銷措施來達到平衡。即將到來的新學年，學生購買瓶裝水和一次塑膠器具，將被課10便士的稅。

英國全國農民聯盟副主席羅伯茲（Stuart Roberts）批評金匠學院對英國和其他地方生產牛肉的方式缺乏了解和認知，「應對氣候變化是我們這個時代面臨最大的挑戰之一，但單單針對一種食物顯然是過於簡單的做法」。

倫敦金匠學院並不是第一個改變餐飲以減少碳排放的大學。劍橋大學的校園餐飲服務自2016年起未再供應牛肉和羊肉，愛丁堡大學的校園餐飲服務有4成是素食；牛津和劍橋的一些學院，以及英國其他一些大學，都推出「週一無肉日」。

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