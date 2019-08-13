反送中》英國末代港督：若中國介入將成大災難

2019-08-13 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威日前爆出嚴重傷情，警民間緊張關係加劇，網路更傳出中國解放軍已經整裝待發。外媒指出，此事為習近平2012年上任以後遇到最嚴重的危機之一；對此，英國末代港都彭定康（Chris Patten）警告，若中國介入香港反送中事件，「將會是一場大災難」。

根據《路透》報導，香港於1997年，在保證「一國兩制」的治理，保持其高度自治，獨立司法的制度與自由之下，回歸中國統治。而這次的示威活動，使中國陷入了數十年來最嚴重的危機之中，也是習近平自2012年上任以後遇到最嚴重的危機之一。

彭定康受採訪時表示，中國警告港民，反送中抗議若不停止，將採取「其他作法」。「但這恐怕會造成負面效果」。彭定康也說，自從習近平上台後，到處都有針對不同意見者的鎮壓行動，共產黨已控制一切。

彭定康說，「如果中國介入香港，將演變成一場『災難性後果』」，美國國家安全顧問波頓（John Bolton）本週正在倫敦訪問，他呼籲首相強生（Boris Johnson）應該設法說服波頓，爭取美國也支持這個觀點。

彭定康也表示，自反送中示威以來已經過10週的時間，希望中國政府與習近平能更有智慧，找到能真正團結人民的辦法。

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