在香港買星巴克被加料「民主是個好東西」中國網友氣噗噗

2019-08-13 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕有中國網友昨日在社群軟體微博上發文表示，11日在香港星巴克買的飲料被「加料」，塑膠杯上以簡體字寫著「親，民主是個好東西」，讓該名中國網友質疑是否具有針對性，並將照片PO上微博，引發熱議。

一名中國網友昨（12）日在微博發文表示，他的朋友在香港星巴克購買飲品時，因為說的是普通話，拿到飲品時，塑膠杯上被寫著「親，民主是個好東西」，讓網友質疑，這是否具有針對性，因為後方東南亞顧客的杯子上沒有寫同樣的東西。

PO文網友表示，他和他朋友都相當生氣，但考慮到安全問題沒有發難，原PO認為去到店裡就是顧客，更標註中國星巴克的微博表示，在較為特殊的時期，像星巴克這種全球連鎖店就應該約束員工行為，不要讓顧客花了錢買到的是噁心，希望能得到星巴克的回覆。

該篇貼文在微博上引發熱議，中國網友們相當生氣，不斷標註星巴克在中國的微博帳號，甚至有中國網友嗆聲「直接表明立場吧！想只在香港開還是在全中國開」，星巴克的中國官方帳號今（13）日早上在該貼文下方回覆表示：「您好，我們對您在該星巴克香港分店的不愉快體驗表示歉意，星巴克始終並將一如既往地擁護『一個中國』原則。」

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