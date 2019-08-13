港人811反送中 「暴動罪」罪犯最小僅14歲

2019-08-13 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威活動持續進行，8月11日爆發激烈警民衝突，警方今日公布尖沙咀共拘捕30人，有17名被捕人士今日提堂，年紀最小僅14歲。

綜合媒體報導，11日全港多處爆發激烈衝突，尖沙咀地區，當地警署外有示威者聚集，向警署投擲硬物，疑似投擲汽油彈，警方用催淚彈、布袋彈、橡膠彈、胡椒噴霧清場，並共逮捕24男6女，年齡介乎14至41歲。

其中17人在今日在九龍城裁判法院提堂，16人已被暫控一項「參與非法集結」罪，一名24歲男子被暫控一項「參與暴動」罪，其他13人被扣留調查。

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