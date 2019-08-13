林鄭嘴硬！ 警未射瞎人、喬裝逮人屬「特殊方法」

2019-08-13 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今日出席行政會議，對811流血衝突事件首次做出回應，她質疑「警開槍射瞎眼」新聞報導沒有事實根據，強調自己非「調查刑事罪刑的人」，要給警方時間調查蒐證，更一再表示現在目前唯一要做的是「反抗暴力」。

根據《立場新聞》 報導，林鄭月娥今日出席記者會，被媒體多次追問811流血衝突，被問及「警開槍射瞎眼，妳都覺得沒有問題？」林鄭質疑記者提問沒有事實根據，似乎不承認是警方導致女子失明，她祝女傷者早日康復，還願意在「方便的時間」前往探望。

記者提供受傷女子相片，證明提問有證據，林鄭回應「相片有很多種，在臉書上有很多不同意見，昨天警務同事已說過每個案件都需要查，我不是調查刑事的人」。記者詢問這是否是在和警方做切割，林鄭無正面回應，只再次強調警方是用「最低武力」。

另有記者提問警方承認曾派人「喬裝」成示威者拘捕民眾的做法，林鄭回答「是特殊的情況下一種調查的方法」，更稱如果民眾遇到「不公平的事情就該報案」，並給警方時間調查蒐證。

林鄭強調，現在網路上很多鼓吹「仇警、黑警」的言論，認為這些是「利用未經證實的事實、相片、短片，對於執行法律的警務人員進行惡意攻擊」，警方是法治社會的重要支柱，呼籲民眾不要與警方對立。

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