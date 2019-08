2019-08-13 14:25

〔即時新聞/綜合報導〕811出現警方暴力行動,導致一名少女中彈失明,昨日有萬名民眾前往機場參與「警察還眼」集會行動,導致機場暫停營運,今日又有港民再號召機場集會,更有港民自製大布條,以英文寫著「很抱歉造成不便,但我們正在為家鄉的未來所奮鬥」。

據《立場新聞》臉書貼文,繼昨日萬人「警察還眼」集會後,今日又有民眾再號召於下午1點機場集會,現場陸續有民眾開始聚集。

《立場新聞》臉書貼文PO出現場照片,有港民自製大布條,上頭以英文寫著「Sorry for the inconvenience, We are fighting for the future of our home」,向機場的遊客表示很抱歉造成不便,不過他們的集會行動是為了他們家鄉的未來所奮鬥。

看到貼文的網友也留言「我也是這次活動的受影響者,原本昨日回港,但也需延遲至今天,現在還停留在當地機場未能登機,但我對這次事件沒有抱怨,只願各位義士平安。」

對於昨日的機場集會,香港01報導指稱,國泰航空今(13)日發出嚴正聲明,稱不認同有關行動,又稱集會不僅嚴重影響機場和航空業正常運作、使旅客行程受阻,對香港國際航空樞紐的地位亦有影響。

