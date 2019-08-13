反送中》兒被誣陷持有武器打到腦出血 母怒要警給說明

2019-08-13 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中11日發生多起流血衝突，警方執法引起諸多爭議，包含喬裝黑衣人士臥底在群眾中，與防暴警察一同制伏示威者，甚至把一名男子打到門牙斷裂。有一名被逮捕示威者的母親，今日（13日）在臉書發文怒批，「兒子被捕時沒有受傷，被捕後被警察毒打到腦出血」，要求警方公開出面說清楚，否則誓不罷休。

香港11日發生多起警察暴力事件，期間更有傳媒直播影片拍到，一名身穿白色上衣的示威者，被多名警員圍捕戴上手銬，一名站在後方的警員竟偷塞一支長竹到示威者背包，疑似警方故意「插贓嫁禍」藏有攻擊性武器，此片段被網友節錄後在網路上瘋傳，該男子向記者哭訴，「救我，竹枝不是我的」。

該事件白衣男子的媽媽今日在臉書控訴，要「三合會」的李桂華高級警司出面跟她對質，「影片內容是切切實實的證據，你還想在香港所有市民面前狡辯」。兒子在逮捕時沒有受傷，被捕後被警察毒打到腦出血，需要去醫院留醫診治。

她質疑李桂華，兒子雙手被反綁，又被警員背後「插贜」的情況下毫無反抗能力，為什麼要打人？請警務處在媒體面前給她一個合理、合法的解釋，沒有合理解釋誓不罷休。

該臉書發文被網路瘋傳，截至目前已獲得1.5萬次的分享。網友紛紛留言打氣，「媽媽加油！香港人撐妳！」、「一定要討回公道」、「支持追究到底」。而香港警方尚未對這起事件正面回應。

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