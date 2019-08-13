美發布2018年度報告 溫室氣體排放量飆歷史新高

2019-08-13 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化對氣候變遷帶來重大影響，美國氣象學會12日公布的最新報告顯示，去年（2018年）排放的溫室氣體創下歷史新高紀錄，其「保溫能力」比1990年代高出超過4成。

根據美國《CNN》報導，美國氣象學會週一公布「2018年氣候狀況年度報告」，其中指出，二氧化碳、甲烷和一氧化二氮等主要溫室氣體，在2018年全年排放量持續增加並創歷史新高，這些氣體對地球暖化的影響現在遠比1990年代高出43％之多。

這份報告由美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）領頭進行，並以全球57個國家共475名科學家的研究做為數據與論述基礎編撰而成，其中指出，去年雖「僅」在歷史高溫榜上排名第4，但前3名分別是2015、2016與2017年，其中2016年更是有史以來最熱的一年，足見全球暖化趨勢已不容忽視。

此份報告另外列舉數項重要發現，包括冰川連續30年以令人擔憂的速率大幅消融、海平面已連續第7年上升。據稱，2018年海平面創下從有衛星紀錄以來26年的歷史新高，比1993年的平均海平面高度上升約8.1公分。科學家認為，海洋上的水循環正在加速，將導致「極端化」出現，如乾旱的地區將日益乾燥，而本已潮濕的地區卻又容易洪澇成災。

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