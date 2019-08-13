香港示威者在抗爭中學習 改與警方玩貓捉老鼠

2019-08-13 06:17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」運動抗爭者展現的團結和毅力，被北京和港府的擁護者暗指有「特定勢力」資助及下指導棋。然而，「南華早報」指出，示威者其實是在一次次抗爭中，逐步學習示威策略和自我保護之道。其中，隨著北京和港府接連表明力挺警方執法，較為弱勢的示威者十日示威時，採取多區游擊戰術，藉此分散龐大警力，訴求也更聚焦於「光復香港、時代革命」。

報導指出，示威者在與警方衝突中，累積防護和急救知識，以及移動、撤退和力抗警方的方式。例如，七月十三日北區上水反對中國水貨客遊行中，有示威者發現鎮暴警察在頭盔、盾牌貼上反光材料，試圖干擾示威者視線，故而在七月廿一日西環示威中加以模仿。此外，連登討論區（LIHKG）還出現保護裝備的「購物清單」，針對各項物品列出評價和價格，例如一般醫療口罩為「零顆星」，被指除了可遮臉外毫無用處。

不僅如此，示威者會透過加密通訊軟體Telegram討論文宣設計，也有手機叫車平台「優步」（Uber）的司機藉此表明願意載送示威者。簡言之，每一次示威行動前，有關所需物資、服務和取得地點等資訊，就會在多個網路社群流動，甚至有團體會在街邊設立「快閃商店」，以便宜價格將防護設備賣給示威者。為了避免再次發生七月廿一日元朗白衣黑道施暴事件，物資清單上也出現枴杖、鍋蓋、救生圈等物品。

負責管理示威物資兼抗爭現場失物招領群組的社會新鮮人華特（Walter）表示，大部分物品都是由社會大眾源源不絕捐贈。八月初，一群民眾在得知前線示威者必須節省餐費以購買防護裝備後，捐出價值廿萬港幣（約八十萬台幣）的餐飲折價券；包括捐款在內的剩餘款項，則將由非政府組織（NGO）代管。

報導還指出，曾在二○一六年參與「旺角騷亂」主要決策的前警務處副處長劉業成，近期回鍋主導鎮壓，顯示警方有意加大對付示威者的力度。在此情況下，原本就已無領袖、無大台的反送中運動，在行動上更加分散，而且「不按劇本」。示威者十日在大埔、紅磡、沙田、尖沙咀等地與警方對峙，之後因應警方施放催淚彈而改為「快閃堵路」，即為一例。

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