港警無差別暴力引發機場靜坐 警方反問證據何在

2019-08-13 00:45

〔中央社〕香港11日反送中抗爭，警方無差別暴力壓制引發強烈不滿，數千名示威者12日為此齊聚機場大廳靜坐，使入境香港航班被取消。但對於暴力壓制，香港警方強調當天逮捕15名「核心暴力示威者」。

11日晚間，香港警方在所有抗爭現場採取無差別發射催淚彈及攻擊行動，被認為是6月初反送中運動以來最暴力的一次，不但波及一般民眾，甚至有女性示威者遭布袋彈射中右眼，可能永久失明。

香港警方12日下午舉行長達近3小時的記者會，女性示威者被射中右眼一事成為媒體質問焦點。然而，在場答覆的香港警務處助理處長麥展豪，先是質疑媒體照片的精確度和真實性，更反問憑什麼斷定這名女性示威者右眼受傷是警方所為。

根據香港警方說法，9至12日共逮捕149名涉及觸犯襲警、藏有攻擊性武器等罪嫌的反送中示威者，年齡介於15至53歲，其中包括111名男性及38名女性。其中包括11日在銅鑼灣逮捕的15名「核心暴力示威者」，身上都被查獲彈弓、鋼珠、鐳射槍等武器。

此外，麥展豪今天首度坦承，香港警方近日曾施放用過期的催淚彈，目前「不掌握確實施放的數量」。但他聲稱，催淚彈過期「只會影響成功發射的機率」，不會對民眾構成更大危險。

在警方11日無差別暴力壓制的強烈不滿，以及警方可能延續相同作法的擔憂情緒下，數千名反送中示威者12日上午前往香港機場入境大廳以「以眼還眼」的名義靜坐，聲援眼睛被擊傷的女性示威者，並向入境旅客表達訴求。

12日下午，由於香港機場宣布今早8時以前的入境航班全數取消，引起示威者警覺，加上一度傳出警方將在傍晚6時清場，不少示威者傍晚陸續離開機場。但直到今天凌晨，仍有約100名示威者留在現場不願離去。

除了機場靜坐，12日晚間一度有示威者前往灣仔香港警察總部聚集，要求警方對11日的無差別壓制給予解釋。在警方派員接下陳情書後，示威者終告散去；此外，港警11日晚間大舉施暴的港鐵太古站站長室也一度被包圍，所幸事端並未擴大。

在歷經一段時間的「無大台」（沒有具體組織者）抗爭後，香港民陣12日晚間宣布，將於18日舉辦集會遊行，詳情將於今天上午公開說明。（編輯：邱國強）

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