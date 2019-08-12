把示威者打瞎很得意？中官媒嗆：隨時能滅了他們

2019-08-12 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」昨（11）日爆發警民衝突，一名女子右眼中彈恐永久失明，港人今（12）日發起「警察還眼」行動，塞爆香港國際機場。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進竟指責示威者是「暴徒」，嘲笑這些行動「要挾不了國家」，因為該出手的時候，中國隨時能滅了他們。

胡錫進稍早發表示威者可當場擊斃、示威力量在國家面前微不足道等言論後，傍晚續發微博宣稱，「我們絕不允許極端反對派在香港翻天」，但呼籲內地群眾先沉住氣，等「香港變成臭港」，港人自然會向國家求救，「暴徒要挾不了國家，該出手的時候，國家分分鐘就能『滅了』他們」。

香港國泰航空因機師、員工參與「反送中」，日前受到中國民航局施壓，禁止相關機組人員在飛往中國的班機執勤。胡錫進認為，這樣的嚴厲警示效果很好，並鼓吹內地動員起來，打擊支持示威的香港公司，「幫助香港樹立正氣，內地社會的手段有很多。」

大批中國網友紛紛附和，但也有人持不同看法，「能鬧那麼久而且愈演愈烈，看來香港反對派還是有很大的民意支持的。所謂沉默的大多數，也許更傾向於反對派」、「香港民意只會向還他們的真普選走向獨立發展，而不是你說的那樣，還為了一國兩制的偉光正在掩耳盜鈴」。

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