無視火車鳴笛 中國情侶站鐵軌旁拍片遭吹倒重傷

2019-08-12 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕許多年輕男女搶當網美、網紅，甚至為了拍攝出高點閱率影音不惜代價；中國廣東梅州日前傳出一對年輕情侶為了拍出「火車經過頭髮飄起」的影片，找了一名男性友人一同前往鐵道旁，在列車經過時幫忙拍攝，就算火車司機對他們鳴笛示警，仍堅持不離開，導致這對情侶皆被火車經過的風切吹倒在地，摔成重傷。

綜合中媒報導，這對小情侶為了在火車經過時拍出頭髮自然揚起的影片，特別選在距離火車最近的鐵軌附近等候火車行經，火車司機看到2人緊臨鐵軌後馬上鳴笛示警並且採取降速等緊急措施，不料小情侶完全沒有要離開的意思，最後在火車經過時被強大的風切直接吹倒在地，2人因此而受傷，隨後警方協助他們緊急送醫。

院方表示，女方頭部遭到劇烈撞擊、大腿骨折，男方則是背部受傷，目前2人皆無大礙，但仍要住院觀察；警方調查，事發前火車司機已對2人示警，是小情侶無視警告才被風切吹倒，因而研判是2人不知道火車風切的危險，才導致此次悲劇發生，2人已經違法，可依法處以警告或人民幣200元（約台幣892元）以下罰款。

中國網友看到事發影片後紛紛表示，「這對情侶根本自作自受」、「腦子是個好東西」，甚至有網友吐槽他們「國中沒畢業」、「沒上過物理課」，希望他們回去「好好讀書」；另外，也有網友分享自己的親戚也有類似的經驗，表示對方被風切推倒後「足足縫了30針」，呼籲大家真的要好好珍惜生命，不要再做出類似的危險舉動。

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