無視火車鳴笛 中國情侶站鐵軌旁拍片遭吹倒重傷
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2019-08-12 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕許多年輕男女搶當網美、網紅，甚至為了拍攝出高點閱率影音不惜代價；中國廣東梅州日前傳出一對年輕情侶為了拍出「火車經過頭髮飄起」的影片，找了一名男性友人一同前往鐵道旁，在列車經過時幫忙拍攝，就算火車司機對他們鳴笛示警，仍堅持不離開，導致這對情侶皆被火車經過的風切吹倒在地，摔成重傷。

綜合中媒報導，這對小情侶為了在火車經過時拍出頭髮自然揚起的影片，特別選在距離火車最近的鐵軌附近等候火車行經，火車司機看到2人緊臨鐵軌後馬上鳴笛示警並且採取降速等緊急措施，不料小情侶完全沒有要離開的意思，最後在火車經過時被強大的風切直接吹倒在地，2人因此而受傷，隨後警方協助他們緊急送醫。

院方表示，女方頭部遭到劇烈撞擊、大腿骨折，男方則是背部受傷，目前2人皆無大礙，但仍要住院觀察；警方調查，事發前火車司機已對2人示警，是小情侶無視警告才被風切吹倒，因而研判是2人不知道火車風切的危險，才導致此次悲劇發生，2人已經違法，可依法處以警告或人民幣200元（約台幣892元）以下罰款。

中國網友看到事發影片後紛紛表示，「這對情侶根本自作自受」、「腦子是個好東西」，甚至有網友吐槽他們「國中沒畢業」、「沒上過物理課」，希望他們回去「好好讀書」；另外，也有網友分享自己的親戚也有類似的經驗，表示對方被風切推倒後「足足縫了30針」，呼籲大家真的要好好珍惜生命，不要再做出類似的危險舉動。

  • 中國廣東梅州近日傳出一起年輕情侶為了拍影片站在鐵軌旁等候列車經過，無視火車鳴笛示警，仍堅持不離開，導致情侶2人皆被火車經過的風切吹倒在地，摔成重傷。（圖擷取自新京報）

    中國廣東梅州近日傳出一起年輕情侶為了拍影片站在鐵軌旁等候列車經過，無視火車鳴笛示警，仍堅持不離開，導致情侶2人皆被火車經過的風切吹倒在地，摔成重傷。（圖擷取自新京報）

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