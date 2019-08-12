香港人致台灣人公開信：以港為鑑守護家園

2019-08-12 15:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港反送中示威持續延燒，昨又爆發警方在葵芳地鐵站內發射催淚彈等事件，香港網路轉發出一封「致台灣人公開信」，指出若台灣政府將來由親中政黨主政，中國統戰計劃的「一國兩制」目標恐怕很快便會實現，更多來自中國的惡行會以種種不同形式侵佔台灣主權及利益，希望台灣人民以香港為鑑，堅定守護寶貴家園。

香港反送中昨晚爆發多區快閃抗爭，港警強力鎮壓多人受傷，民主派政黨「香港眾志」常委羅冠聰甚至在臉書發文怒批「喪盡天良」！香港網友自昨晚起傳出一封「致台灣人公開信」，信中指出，中國之能夠在香港長驅直入，除了有賴其港共代理人助紂為虐，另一主因是港人缺乏自己的武裝力量。

信函並寫道，若台灣政府將來由親中政黨主政，中國統戰計劃的「一國兩制」目標恐怕很快便會實現，更多來自中國的惡行會以種種不同形式侵佔台灣主權及利益，希望台灣人民以香港為鑑，堅定守護寶貴家園。

香港人致台灣人之公開信（全文）

親愛的台灣朋友：

台灣——又稱「寶島」或「福爾摩沙」——是一片物產豐隆，由台灣人當家作主，國民享有自由民主，名副其實的美麗之島。這個國度對華文文化的推廣及保育作出了莫大貢獻，對歷史文獻以及文化遺產的保存不遺餘力，亦曾以電子工業獨領全球，優勝之處不勝枚舉。這片土地擁有自由與民主，擁有屬於人民票選的總統和政府，擁有法律、軍事、金融體系主權，實在令同樣追求自由民主的我輩香港人嚮往不已。正因為這一切皆難能可貴，我們盼望台灣人民能夠堅定守護那寶貴的家園。

港共政權執意修訂《逃犯條例》，激起香港人的公憤，引發延續多月的抗爭運動。香港社會之動盪不安，乃源於港共以及其主子中國盡失信用。北京多次侵犯剝奪干預港人的安全與基本權利：基本法23條立法、國教、人大8.31決定、銅鑼灣書店事件、香港立法會參選確認書風波、香港立法會宣誓風波…等等損害港人的事情，未能盡錄。

香港人的憤怒和反抗，全拜中國長達22年的壓迫磨煉而成。中國及其傀儡政權聯手將香港人的利益一點一滴地慢慢吞佔，自己一手揭穿了「一國兩制」的謊言，並印證自身的邪惡嘴臉。試想想，倘若臺灣政府遭到中國代理人所把持，會淪至何等田地？香港面臨的險境正是前車可鑑的例子。

香港人所擁護的法治精神已被中國摧殘至崩潰邊緣。昔日用來保護市民和經商的法律已經淪為政府打壓異己、散播白色恐怖的工具。

香港人所賴以為生的各個經濟層面，已遭到中國嚴重侵蝕。海航及華爲兩大例子，證明了中國如何利用香港獨有的經濟地位，洗白資金來源，以及利用香港的名義，竊取其他國家的高科技產業技術。而港共政權所設立的「創新及科技局」，亦不過是方便利益輸送的橡皮圖章，毫無推動科技創新的意願。所謂「推動本土產業」，等同謊言！

而中國之能夠在香港長驅直入，除了有賴其港共代理人助紂為虐外，另一主因乃是港人缺乏自己的武裝力量，故不得不任由北方強權魚肉。台灣擁有自主的國防力量，而國軍多年來不斷精益求精，透過國外採購以及國造武器等積極措施，穩步邁向「防衛固守，重層嚇阻」之戰略目標。中國眼見台灣變得越來越難啃下，不像香港般能夠輕易到手，故避重就輕 ，轉而發動所謂「三戰」攻勢，企圖以法律戰、心理戰、輿論戰等「銳實力」手段，衝擊國軍在台灣民間的形象，以達不戰而屈人之效。明明是以最新指標研發的美購戰車與飛機，被刻意貶為「高價買來的二手貨」；國軍的一舉一動，被酸為「作秀」及「不切實際」；提倡軍事革新的先進，每每遭人抹黑。謾罵的聲浪背後，紅色的巨掌若隱若現。

中國政府對香港的滲透是從多方面進行，漸漸地從微小的地方開始，侵蝕本應屬於人民的權利與利益。當大家察覺的時候，中國已經肆無忌憚地享用本應屬於當地人的權利和利益，甚至反客為主，叫囂指責他人針對自己。這些手法都是在顛倒是非，令人不齒。

若果台灣政府由親中政黨主政，中國統戰計劃之「一國兩制」目標恐怕很快便會實現。服貿協議必定會死灰復燃。更多來自中國的惡行，會以種種不同形式侵佔台灣主權及利益。屆時，台灣社會雖然會以「太陽花學運」形式作出反抗，但是整個社會陷於對立不和並不是理想的境地。因此，我們希望台灣人民能以香港的現況為鑑。香港已經病入膏肓，香港人只能抱住一絲希望力挽狂瀾，尋求改變家園未來的可能性。

港台關係唇亡齒寒，若果香港能夠脫離港共政權統治，或走向成為獨立國家的一途，必定分擔台灣的國防外交壓力並且一同渡過難關。我輩務必守護碩果僅存的自由，奪回本應屬於我們的未來。

一群爭取公義之香港人 謹啟

二零一九年八月十一日

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