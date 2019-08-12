反送中》警暴力執法 香港各界怒吼示威再升級

2019-08-12 14:18

首次上稿 8/11 14:18

更新時間 8/12 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威已邁入10週，昨日（11日）警察驅散示威者的行動中，暴力行徑導致多人受傷，引爆港人怒火，各界紛紛採取抵制行動，要求政府回應民間的五大訴求，並表達對香港警方的強烈不滿。

香港醫護團體「2/8 醫護專職集會」今日（12日）宣布發起無限期罷工行動，要求港府承認五大訴求，並怒斥警察執法喪心病狂、助紂為虐，「完全是重演六四事件的血腥與殘暴」。東區醫院醫護今也發起集會靜坐，逾百名醫護人員戴上黑口罩，更有人於右眼位置蓋上紗布，抗議警方濫用暴力。

香港11間大專院校學生會聯合聲明支持「三罷」運動（罷課、罷工、罷市），呼籲全港市民在涉嫌濫權濫暴的警員受法律制裁，和政府回應反送中的五大訴求前，應實施無限期「三罷」。

香港網友則號召「百萬人塞爆機場」行動抗議，呼籲市民今日下午1時前往機場集合，要求參與人士以黑布遮眼，以示「警察還眼」，藉此抗議女示威者失明事件，並要求政府回應五大訴求，現已塞爆機場。

香港連登討論區的「連登仔」則發起眾籌，希望於8月17、18日於全球登報，「向全世界揭露香港政府如何不擇手段鎮壓示威人士」，活動啟動後1小時，已超過原定100萬美元（約新台幣3135萬元）的目標。

報導立場一向偏向港府的《無綫新聞》也傳出內部爆發離職潮，最少8人已遞辭職信，當中包括昨夜在銅鑼灣疑似警員喬裝成黑衣示威者時，高聲質問該人士身份的TVB記者張家灝。

香港警方昨日在各區強力鎮壓示威者，出現許多越界行為，包括在港鐵葵芳站站內發射催淚彈及橡膠子彈，波及一般民眾；在港鐵太古站，有警員近距離向示威者開槍，並暴打倒地的示威者；有疑似假扮黑衣人士的警員，甚至把人打到門牙斷裂；有女示威者被彈擊中眼睛導致失明。香港各界強烈批評警方暴力執法，不滿的情緒也被推到高峰。

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